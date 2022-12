Reggina, tutta la dolcezza della famiglia Inzaghi: il piccolo Edo indica il papà Pippo in tv

14 Dicembre 2022 21:53

Se tuo padre è stato uno degli attaccanti italiani più prolifici e amati di sempre, è facile che tu lo veda spesso. E non solo a casa, ma anche in tv. Se tuo padre si chiama Filippo Inzaghi, insomma, sai che se non è a casa lo troverai nel piccolo schermo: o starà esultando come un pazzo nella panchina del Granillo oppure è ospite in qualche emittente. L’allenatore della Reggina, domenica sera, è stato il grande protagonista di Sky Calcio Club, la trasmissione di Caressa con Bergomi, Costacurta e Marchegiani. Il piccolo Edo, una vera e propria mascotte amaranto al termine delle gare interne, il papà Pippo lo ha visto immediatamente, e lo ha indicato alla mamma, Angela Robusti. Tutta la dolcezza della famiglia Inzaghi è stata immortalata da una foto sui social che lo stesso allenatore della Reggina ha postato su Instagram, scrivendo: “Quando la mamma gli chiede dov’è papà”.