Reggina, è ancora Crossbar Challenge al Sant’Agata: show di Canotto e Di Chiara | VIDEO

1 Dicembre 2022 18:40

In principio fu mister Inzaghi: traversa ed esultanza dei tempi d’oro. Ora tocca a Canotto e Di Chiara, che devono aver preso esempio dal proprio tecnico. A distanza di qualche settimana, è ancora Crossbar Challenge al Sant’Agata. Per chi non lo sapesse, si tratta di una sfida a tiri in cui l’obiettivo è colpire solo la traversa. Va di moda su Tik Tok e ha ormai preso piede anche all’interno del centro sportivo. E proprio in un Tik Tok pubblicato dalla Reggina, si devono il terzino sinistro e l’ala destra scatenati: sono in squadra insieme e, dopo aver vinto, colpendo il legno, si lasciando andare ad un’esultanza sfrenata sotto gli occhi di Superpippo. Di seguito il video.