La Reggina pubblica tutte le FOTO del Natale amaranto: Saladini e Inzaghi insieme al tavolo

23 Dicembre 2022 18:31

Mercoledì sera, in un noto ristorante di Reggio Calabria, la Reggina ha festeggiato il Natale amaranto, occasione in cui tra l’altro il patron Felice Saladini ha annunciato importanti novità circa il nuovo stadio. Nella mega cena societaria c’erano un po’ tutti: dalle alte cariche dirigenziali allo staff passando per i calciatori e le rispettive consorti. La serata ha preceduto la bella giornata di ieri, in cui si è giocata l’amichevole contro l’Inter, ma qualcuno sui social aveva già postato alcune immagini. Angela Robusti, compagna di mister Inzaghi, su Instagram aveva immortalato proprio il mister intento a festeggiare. Oggi, invece, a postare le immagini è stata la stessa Reggina, sui canali ufficiali: si vedono i coniugi Inzaghi insieme alle famiglie Saladini e Ferraro, seduti allo stesso tavolo, e poi Gori e Taibi ma anche i calciatori, tra cui qualcuno con la propria consorte.