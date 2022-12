Reggina, Cardona: “abbiamo annichilito il Brescia, continuiamo a perseguire il solito obiettivo…”

4 Dicembre 2022 18:28

“Trasmettiamo ai nostri calciatori quella serenità che loro poi hanno giocando. C’è grande soddisfazione oggi, perché abbiamo una squadra matura, ma non nasce tutto da questa partita bensì da questa estate, da quando hanno iniziato ad allenarsi. Giochiamo bene, c’è un filo conduttore sin dalla partita di Coppa Italia a Genova e, permettetemi di dirlo, oggi abbiamo annichilito un avversario fortissimo come il Brescia”. Così il Presidente amaranto Marcello Cardona al termine di Brescia-Reggina ai microfoni di Antenna Febea. Non poteva esserci compleanno migliore per l’ex arbitro, che ha festeggiato con questa grande vittoria.

“Dobbiamo però essere seri – ha aggiunto – continuando su quelle che sono le nostre ambizioni, cioè giocare a calcio. Ci rende orgogliosi vedere tanti tifosi venuti qui da tutta Italia. Mercato? Pensare ai rinforzi dopo aver giocato in questo modo… magari si può pensare a migliorare le strutture. Non so in cosa dobbiamo rinforzarci: siamo il miglior attacco, una delle migliori difese. Se si dovesse fare qualcosa si fa in un ottica qualitativa, ma tutti i giocatori meritano oggi il nostro apprezzamento”.