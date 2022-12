Reggina, plebiscito per Canotto: è il miglior giocatore della Serie B a novembre. E lui ringrazia

6 Dicembre 2022 16:16

Tre gol, tra cui una magia e due di rapina. Novembre d’oro, per Luigi Canotto, che ha permesso alla Reggina di rimanere imbattuta grazie anche alle sue reti, quelle contro Genoa, Venezia e Benevento. E il suo rendimento non è passato inosservato alla Lega B, che lo ha premiato come miglior giocatore del mese. “Nessuno meglio di lui a novembre – si legge nella nota ufficiale – L’attaccante della Reggina 1914 Luigi Canotto è stato nominato MVP della Serie BKT, succedendo a Massimo Coda del Genoa e Walid Cheddira del Bari. I giornalisti dei tre broadcaster ufficiali del campionato (Sky, Dazn, Helbiz), assieme ad Emanuele Stivala e Fabio Tocco, autori e founder di “Che Fatica La Vita Da Bomber”, hanno espresso voto unanime a favore del calciatore amaranto che ha avuto un rendimento costante ed elevato, nonché dato un apporto fondamentale alla squadra. Le vittorie con Genoa e Venezia e il pareggio col Benevento nell’ultimo turno di novembre portano sempre la sua firma, a testimonianza di un mese estremamente proficuo per Canotto e per la Reggina stessa, rimasta imbattuta. Per il classe ‘94 nato a Rossano (CS) tre partite, tutte da titolare, e tre gol a referto, meglio di chiunque altro. È anche il calciatore che a novembre ha effettuato più tiri totali (10), di cui 7 nello specchio della porta”.

Canotto verrà premiato giovedì pomeriggio, prima del super big match tra Reggina e Frosinone, in cui i tifosi amaranto sperano che possa ripetersi ancora. Nel frattempo il calciatore, sui social, ha ringraziato tutti per il premio, condividendolo con squadra e società: “Contento ed emozionato per questo riconoscimento che condivido con tutta la squadra, con mister e staff e con il mio Club. Ringrazio la Lega B e i nostri straordinari tifosi!”, ha scritto.