18 Dicembre 2022 14:39

“Jeremy Menez sta bene. Ha brillantemente superato la notte e tutto è rientrato nella normalità. Martedì pomeriggio sarà a disposizione di mister Inzaghi per la ripresa degli allenamenti”. Buone notizie, per fortuna, sul fronte Menez. Dopo le preoccupazioni di ieri, e l’uscita dal campo in seguito al capogiro, il francese sta bene. Il 7 era stato trasportato in ospedale, in via precauzionale, per accertamenti, ma martedì riprenderà regolarmente gli allenamenti.