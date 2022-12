Reggina-Bari 0-0, le pagelle di StrettoWeb: Colombi da s.v., il migliore in campo è Pierozzi

17 Dicembre 2022 23:00

Reggina-Bari finisce 0-0. Al termine del match, come di consueto, le pagelle amaranto della nostra redazione. Quasi un s.v. per Colombi, mai chiamato in causa, mentre ad eccellere è la difesa e soprattutto Niccolò Pierozzi, migliore in campo senza timore di smentita. Buono l’ingresso dei nuovi entrati, soprattutto di Gori. Di seguito le nostre pagelle.

Colombi 6 – Inoperoso, quasi un s.v.

Pierozzi 7 – Migliore in campo, per distacco: ha la forza di uscire palla al piede nel recupero vincendo un doppio contrasto e servendo Ricci. E poi solita grande spinta e solita attenzione dietro, nelle diagonali e nell’anticipo.

Cionek 6.5 – Prova attenta, con un avversario non semplice come Folorunsho. Ma lo conosceva e lo tiene a bada, come fatto domenica a Como con Cerri.

Camporese 6.5 – Idem, sempre elegante e preciso, non sbaglia nulla nella gara in cui prevalgono le difese.

Di Chiara 6 – Gara sufficiente: è un piacere vederlo dialogare alla grande con Rivas e Menez, ma più di un cross oggi finisce addosso agli avversari.

Fabbian 6 – In avvio è tra i più pimpanti, un po’ come tutti, poi si gestisce.

Majer 6 – Solita gara precisa ordinata nelle due fasi, il giallo lo condiziona e dopo l’ammonizione tira un po’ il piede, giustamente.

Hernani 6 – E’ tra quelli che ha riposato meno, quasi per nulla. Oggi fa la sua onesta partita e nel finale è tra i pochi a provare a proporre.

Canotto 6 – Si fa vedere meno di Rivas, ma nella ripresa si accende con un’imbucata centrale micidiale, su cui sbaglia solo l’ultimo tocco.

Ménez 6 – Sufficiente. Si accende a fiammate, anche se in una di queste crea una delle occasioni amaranto del primo tempo, facendosi parare il tiro dal limite da Caprile. Speriamo in buone nuove dall’ospedale dopo il capogiro che lo ha costretto all’uscita.

Rivas 6 – E’ il più pericoloso dei tre, soprattutto nella fase iniziale la Reggina decide di sfondare dal suo lato. Manca la finalizzazione, ma è una lacuna un po’ di tutti questa sera.

dal 46′ Gori 6.5 – Ottimo ingresso da parte dell’attaccante, che fa gioco sporco e va spesso di sponda, anche nel finale. Si guadagna un rigore, che però non c’è, e sfiora il gol nel finale. Dovrebbe essere maggiormente nelle condizioni di calciare in porta.

dal 67′ Cicerelli 6 – Buono ingresso, anche se nel finale la Reggina non ne aveva più.

dal 72′ Crisetig 6 – Mette ordine e dopo il suo ingresso la Reggina prova a riaccendere i giri del motore.

dal 72′ Liotti 6 – Fisicità e corsa nel finale.

dall’83’ Ricci 6 – Buon ingresso per lui, sfiora il gol nel finale.

All. Inzaghi 6.5 – Decide di partire fortissimo, forse come non mai finora. La spinta, giustamente, si esaurisce col tempo, anche se l’obiettivo era andare in vantaggio e poi scoprire un avversario troppo abbottonato e che per questo non crea quasi nulla. Tutto sommato il pari può andare bene, muove la classifica,