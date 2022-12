Bari, Mignani: “sapevo che la Reggina era forte e oggi me ne ha dato dimostrazione”

17 Dicembre 2022 23:15

“I complimenti fanno piacere. Ci sono dei presupposti che una squadra deve avere, quelli di essere organizzati, di rendere la partita difficile all’avversario, di correre. Oggi il Bari secondo me ha fatto questo. Rispetto alla C forse è più facile giocare a calcio, ma ci sono anche giocatori molto forti. Oggi abbiamo fatto forse meglio la fase di non possesso. Sapevamo che la Reggina sarebbe partita molto forte, che ha giocatori rapidi, che potevamo anche perdere un po’ di campo rispetto a loro. Abbiamo concesso qualche calcio d’angolo all’inizio, ma poi siamo cresciuti. Non siamo stati forse molto incisivi ma ci teniamo il punto, che dà continuità. Quando le partite sono così in equilibrio, come oggi, gli episodi sono fondamentali, quindi non so come sarebbe andata se fosse stato convalidato il gol di Dorval o se fosse stato assegnato il rigore, che poi va calciato”. Così il tecnico del Bari, Michele Mignani, dalla sala stampa del Granillo al termine di Reggina-Bari.

“Il nostro obiettivo era mantenere la categoria, voti non ne do. Non so se il Bari potrà lottare fino in fondo per la A. Mi piacerebbe saperlo, ma conosco i valori di questo torneo e so che vincere ogni gara è sempre un’impresa. Posso parlare per noi e non per la Reggina, non l’ho seguita sempre, però l’ho vista prima di affrontarla, sapevo che era forte e oggi me ne ha dato dimostrazione”.