Reggina-Bari, Gori: “buon secondo tempo, ma vorrei calciare più in porta”

17 Dicembre 2022 23:39

“Non mi sento ancora a mio agio a livello realizzativo, ma voglio migliorare nel girone di ritorno. La partita di oggi? Alcune volte se non gira c’è poco da fare. Il rimpianto? Vorrei calciare di più in porta, però so anche che abbiamo fatto un buon secondo tempo”. Così, al termine del match tra Reggina e Bari, direttamente dalla sala stampa del Granillo, l’attaccante amaranto Gori, entrato molto bene all’intervallo dopo aver sostituito Menez, uscito per un capogiro e trasportato in ospedale per accertamenti.