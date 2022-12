Il saluto a Cirillo, le coreografie e la spinta dei 15 mila del Granillo: la FOTOGALLERY di Reggina-Bari

18 Dicembre 2022 00:42

Una serata fantastica, come previsto alla vigilia. Quasi perfetta, perché a mancare è stata solo la vittoria, ma alla fine sia Reggina che Bari sono contente di questo 0-0. Inzaghi tiene a debita distanza proprio Mignani, in attesa di Genoa-Frosinone di domani, mentre i galletti si tengono stretti un punto importante in casa della seconda classificata, che in termini di gioco, intensità e occasioni ha fatto qualcosa in più. Tornando alla serata del Granillo, questa è cominciata con il saluto delle due tifoserie, gemellate, fuori dallo stadio, per poi passare agli spalti. Belle le coreografie: una della Sud e una del settore ospiti biancorosso, anticipate dalla splendida accoglienza al grande ospito: l’ex Bruno Cirillo, premiato dalla società e omaggiato dalla Sud con applausi e cori. Nell’intervallo, gemellaggio rinsaldato con l’incontro in mezzo al campo dei due capi-ultras, proseguito con la spinta costante dei 15 mila. Oggi è stato superato il record stagionale di presenze, seppur di poco. A corredo dell’articolo tutte le immagini della sfida nella FOTOGALLERY completa di StrettoWeb a cura di Salvatore Dato.