Reggina-Bari, brividi al Granillo: le FOTO dell’accoglienza al grande ospite, Bruno Cirillo

Brividi al Granillo, come era stato per i precedenti ospiti. Oggi la Reggina, per il match contro il Bari, ha invitato una storica bandiera, Bruno Cirillo. Come di consueto, dopo la consegna della maglia a metà campo, l’ex difensore si è spostato sotto la Curva Sud per raccogliere l’applauso e i cori dei tifosi amaranto, già caldi da un pezzo per il match di questa sera, una vera e propria festa. Cirillo è stato accolto dalla voce fuori campo di Rocco Musolino, in una vecchia registrazione di un gol del calciatore, e poi dall’annuncio dello speaker. Dopo il giro di campo, l’ex giocatore ha ricevuto il premio dalla società, nella persona del Presidente Marcello Cardona. A corredo dell’articolo tutte le immagini.