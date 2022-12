Reggina-Bari senza reti? Macché! C’è un goleador speciale: Edo Inzaghi segna sotto la Sud e il Granillo esulta | VIDEO

18 Dicembre 2022 00:29

Reggina-Bari finisce 0-0. Nessun gol. Ma siete sicuri? Un gol in realtà c’è, e non parliamo di quello di Dorval in avvio poi annullato dal Var. Il goleador è speciale: si chiama Inzaghi e non Pippo, ma Edoardo. Il piccolo Edo, figlio del tecnico amaranto, come di consueto si è presentato con il papà sotto la Curva per il solito “abbraccio” finale tra ultras e squadra. Al termine del coro, il bambino si è avvicinato a piccoli passi fino alla porta con il pallone, spinto da Superpippo e da una Curva che accompagnava il gol, poi arrivato e accolto da un’esultanza vera e propria. Un momento di dolcezza e spensieratezza in una serata di festa, con un pari accolto abbastanza bene da tutte e due le squadre e anche dalla tifoseria.

E’ l’ennesimo segnale del bellissimo rapporto venutosi a creare tra la famiglia Inzaghi e la città di Reggio Calabria. Un giorno, il piccolo Edo ricorderà dei cori sotto la Sud col papà e di quel gol dopo Reggina-Bari. Nella speranza che, come il padre, possa solo essere il primo di una lunghissima serie. E se buon sangue non mente… Di seguito il video.