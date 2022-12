17 Dicembre 2022 21:28

Seppur di poco, ma è record stagionale! Per Reggina-Bari ci sono 15.675 spettatori, poco di più dei 15.417 di Reggina-Cosenza. Influisce sul numero anche la forte presenza dei gemellati ospiti, in 989 nel settore loro riservato. Era prevedibile una forte presenza odierna allo stadio per quella che è a tutti gli effetti una festa. Gemellaggio rinnovato sugli spalti, con il doppio striscione, e in campo con gli ultras delle due squadre in campo all’intervallo con le bandiere.