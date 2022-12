Reggina-Bari, i convocati di Inzaghi e le possibili scelte di formazione: si torna all’antico

17 Dicembre 2022 13:10

Come comunicato ieri dal club amaranto, è stata diramata questa mattina, dopo l’ultimo allenamento prima della gara, la lista ufficiale dei convocati di mister Inzaghi per Reggina-Bari di stasera. In casa amaranto mancherà Gagliolo, squalificato, mentre Obi e Galabinov sono sempre out per infortunio: il primo è stato recentemente operato, mentre il bulgaro attende di rientrare a breve dopo il lungo stop.

Torna tra i convocati Dutu, che prende posto tra i difensori, ancora assente invece Santander. Per quanto riguarda la formazione, dopo le rotazioni di Como il tecnico amaranto dovrebbe riproporre dal primo minuto i vari Fabbian, Rivas, Menez e Canotto, anche se in conferenza stampa Inzaghi ha ammesso di avere più di qualche dubbio, soprattutto davanti. Di seguito la lista.