17 Dicembre 2022 22:05

Aveva sorpreso un po’ tutti la sostituzione all’intervallo di Reggina-Bari effettuata da Inzaghi: dentro Gori, fuori Menez. Problema fisico o scelta tattica? La società amaranto ha svelato il dubbio: il giocatore è stato sostituito a causa di un capogiro. A scopo precauzionale, il calciatore è stato portato in ospedale per accertamenti. Un grande in bocca al lupo al capitano amaranto.