Reggina-Bari: c’è Fabbri, l’arbitro di Parma. Al Tardini 2 episodi dubbi. E una statistica non sorride…

14 Dicembre 2022 13:52

Sarà l’internazionale Michael Fabbi l’arbitro di Reggina-Bari, uno dei due big match della prossima giornata di Serie B, che si giocherà in anticipo sabato sera. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Di Gioia e dal IV ufficiale Miele. Al Var e all’Avar ci saranno invece Pairetto e Paganessi. Per la seconda volta quest’anno, Fabbri ritrova gli amaranto. La prima occasione è stata a Parma, il 15 ottobre, giorno in cui la squadra di Inzaghi perse per 2-0 al cospetto degli emiliani di Pecchia. In quel caso la lente d’ingrandimento si concentrò su due episodi dubbi: un presunto mancato rigore a Fabbian per un contatto in area nel primo tempo e la gamba tesa con cui Oosterwolde si liberò di Di Chiara e si involò da solo in contropiede firmando il momentaneo 1-0.

Lasciano poi sempre il tempo che trovano – anzi quest’anno gli amaranto hanno avuto la bravura di invertirli – ma i precedenti con questo arbitro non fanno sorridere la Reggina. Sono 6 gli incontri complessivi con Fabbri, tutti in B, e non è mai arrivata la vittoria: dal 2012 ad oggi, quattro pari e due sconfitte. Solo un precedente in casa: l’1-1 contro il Brescia del maggio 2014.