Reggina-Bari, vincono le difese e il Var: al Granillo è 0-0, ma i biancorossi restano dietro

17 Dicembre 2022 22:31

Nel calcio è buona norma affermare che, se una partita termina 0-0, allora significa, gran parte delle volte, che sono state brave le difese. Eppure in pochi, questa sera, di fronte ai due migliori attacchi della B, avrebbero pronosticato uno 0-0. E invece Reggina-Bari finisce proprio a reti bianche. Non si fa male nessuno, né vincitori e né vinti, ma la squadra di Inzaghi tiene quantomeno a debita distanza il Bari terzo, che resta a meno tre.

La partita. Inzaghi torna all’antico, negli uomini, ma non nell’atteggiamento. Che è forsennato, forse anche più del normale. Per la prima mezz’ora gli amaranto non fanno capire molto agli avversari: li schiacciano, vanno addosso sulle seconde palle, raddoppiano, triplicano, attaccano con tanti elementi. Il Bari si difende, bene, e anche con un po’ di fortuna, rischiando qualcosa, ma rischiando anche di passare. E’ un classico (già successo agli amaranto): corner, l’avversario esce e va in contropiede, Majer perde il contrasto, Dorval lo salta e va a rete. 0-1, ma le proteste amaranto sono fortissime. I ragazzi di Inzaghi avevano ragione: Dorval salta col braccio, è fallo. Fabbri va al Var e annulla. Non si annulla invece la spinta di casa: occasioni per Majer e Menez, ma il muro biancorosso tiene e nella seconda parte di primo tempo la spinta, giustamente, un po’ si attenua. Nella ripresa la gara è più equilibrata e dai ritmi meno alti: la Reggina, con l’ingresso di Gori per Menez (a causa di un capogiro è stato portato in ospedale), cambia modo di giocare ma non arretra il raggio d’azione, pur perdendo un po’ di lucidità. Ci provano Hernani, Canotto e Gori, quest’ultimo entrato molto bene in partita. E l’ex Cosenza si guadagnerebbe anche un rigore, che però non c’è. Fabbri indica il dischetto, ma il Var lo corregge, di nuovo. Due decisioni su due vengono decretate dal Var. E menomale che c’è. Alla fine finisce 0-0, con tutte e due le squadre tutto sommato non scontente, con due tifoserie che cantano ampiamente dopo il triplice fischio e con Edo Inzaghi col cappellino che fa gol col papà sotto la Curva Sud, che accompagna la rete da un boato.

Classifica Serie B

Frosinone 36 Reggina 33 Bari 30 Genoa 27 Pisa 26 Ternana 26 Parma 26 Brescia 24 Sudtirol 23 Ascoli 22 Cagliari 22 Modena 21 Benevento 21 Palermo 20 Venezia 19 Cittadella 19 Cosenza 17 Spal 17 Como 16 Perugia 13

Reggina-Bari 0-0, il tabellino

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Camporese, Di Chiara; Fabbian (78′ Fabbian), Majer (78′ Liotti), Hernani; Canotto (84′ Ricci), Ménez (46′ Gori), Rivas (69′ Cicerelli). In panchina: Aglietti, Ravaglia, Bouah, Dutu, Giraudo, Loiacono, Lombardi. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Bari (4-3-1-2): Caprile; Dorval (60′ Pucino), Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Botta (69′ Salcedo), Maita, Benedetti (90′ Cangiano); Bellomo (60′ Mallamo); Folorunsho, Antenucci (69′ Scheidler). In panchina: Frattali, D’Errico, Zuzek, Ceter, Bosisio. Allenatore: Michele Mignani.

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna. Assistenti: Giorgio Peretti di Verona e Vittorio Di Gioia di Nola. IV ufficiale: Gianpiero Miele di Nola. VAR: Luca Pairetto di Nichelino. A-VAR: Giacomo Paganessi di Bergamo.

Note – Spettatori: 15.675, di cui 989 ospiti. Ammoniti: Di Cesare (B), Majer (R), Bellomo (B), Maita (B), Vicari (B). Calci d’angolo: 7-2. Recupero: 3′ pt, 6′ st.

Reggina-Bari, cronaca testuale live

90’+ – Finisce qui: è 0-0 al Granillo tra Reggina e Bari.

90’+ – Contropiede Reggina, grande uscita palla al piede di Pierozzi (migliore in campo), servito Ricci, che si accentra e va al tiro, ma Caprile mette in angolo.

90′ – Ricci in mezzo per Gori, che va in spaccata ma mette fuori. Sono 6 i minuti di recupero.

83′ – Quinto e ultimo cambio per Inzaghi: fuori Canotto e dentro Ricci.

72′ – Doppio cambio per Inzaghi: fuori Majer e Fabbian, dentro Liotti e Crisetig.

71′ – Punizione velenosa di Folorunsho da fuori, palla a lato.

67′ – Cicerelli per Rivas, secondo cambio per Inzaghi.

65′ – Ancora il Var protagonista: Fabbri annulla il penalty.

63′ – Calcio di rigore per la Reggina! Agganciato Gori in area, per Fabbri non ci sono dubbi.

59′ – Aggiornamento sulla sostituzione di Menez: il francese ha avuto un capogiro ed è stato portato in ospedale per accertamenti, a scopo precauzionale.

56′ – In questa fase si sta giocando poco: interruzioni per due problemi a Pierozzi e Di Cesare, ma tutto rientrato. E nel frattempo Canotto imbuca centralmente ma si allunga troppo il pallone davanti al portiere, è corner.

48′ – Giallo per un altro ex della sfida: Maita ferma Canotto e si becca l’ammonizione.

47′ – Subito una clamorosa occasione per la Reggina: Rivas sfonda indisturbato sulla sinistra, mette in mezzo ma non ci arriva nessuno, poi Pierozzi si fa respingere la prima ribattuta, mentre la seconda di Hernani prende l’esterno della rete.

46′ – Comincia la ripresa: si riparte dallo 0-0. Per la Reggina c’è un cambio, anche un po’ a sorpresa: fuori Menez, dentro Gori. Da capire se il francese ha qualche problema fisico oppure è una scelta tattica.

SECONDO TEMPO

45’+ – Eccolo il duplice fischio: finisce un lunghissimo primo tempo di Reggina-Bari, in cui succede di tutto. Ai punti, per occasioni, fame, intensità, avrebbe meritato qualcosa in più la Reggina, ma il Bari si è difeso bene, rischiando qualcosina ma rischiando anche di passare con Dorval. L’arbitro ha poi corretto la sua decisione al Var per fallo di mano del giocatore barese.

45’+ – Non c’è nulla, la partita prosegue, ma Bellomo si becca il giallo per gamba tesa su Di Chiara.

45’+ – La partita sarebbe finita, ma c’è una lunga attesa Var per possibile rigore. Nel frattempo espulso un componente della panchina biancorossa.

45′ – Sono 3 i minuti di recupero concessi.

42′ – Hernani mette in mezzo, non la tocca nessuno e la palla sfiora il palo.

38′ – La Reggina ha un po’ attenuato – ma era prevedibile e scontato, dopo gli iniziali ritmi forsennati – la spinta.

33′ – Menez sfiora il vantaggio! Riceve centralmente, si gira, va verso la porta e prova il sinistro, ma Caprile mette in angolo.

26′ – Giallo anche per la Reggina: ammonito Majer.

23′ – Primo giallo del match: Di Cesare ferma con le cattive Rivas, che lo aveva saltato ed era andato in campo aperto. Rischio qui per il difensore biancorosso.

19′ – Non cambia il copione del match, nonostante il gol poi annullato: la Reggina gioca, schiaccia l’avversaria e corre, tanto, in maniera forsennata, il Bari si difende e prova a giocare di rimessa.

17′ – Folorunsho da fuori su punizione: palla forte e alta non di molto.

12′ – Già grandi emozioni al Granillo, il gol del Bari è annullato! L’arbitro indica il braccio, utilizzato da Dorval per saltare su Majer. Si resta sullo 0-0.

11′ – L’arbitro va a rivedere il contatto Dorval-Majer al Var.

9′ – Reggina-Bari 0-1! Cambia il match, al primo affondo ospite: Dorval va via di prepotenza a Majer, con la Reggina sbilanciata, e mette dentro. Forti proteste della squadra di Inzaghi, ma l’arbitro è deciso.

7′ – Che partenza della Reggina! Sta schiacciando i difensori avversari sin dall’avvio di gara: Majer sfiora il gol da fuori, palla deviata in angolo!

2′ – E’ già corner per la Reggina: Rivas sfonda da sinistra, il difensore anticipa e manda in angolo.

1′ Si parte: comincia Reggina-Bari! Nel primo tempo gli amaranto attaccheranno verso la Curva Sud!

PRIMO TEMPO

Reggina-Bari, formazioni ufficiali

Come prospettato alla vigilia, Inzaghi torna all’antico, alla formazione-tipo, con Fabbian e il tridente base Rivas, Menez, Canotto. Camporese-Cionek la coppia centrale con Gagliolo squalificato. Anche per Mignani nessuna sorpresa particolare: Folorunsho, ormai avanzato vista l’assenza di Cheddira, fa coppia con Antenucci, il trequartista è Bellomo. Botta gioca mezz’ala, fuori Scheidler.

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Camporese, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Canotto, Ménez, Rivas. In panchina: Aglietti, Ravaglia, Bouah, Dutu, Giraudo, Liotti, Loiacono, Crisetig, Lombardi, Cicerelli, Gori, Ricci. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Bari (4-3-1-2): Caprile; Mazzotta, Di Cesare, Vicari, Dorval; Botta, Maita, Benedetti; Bellomo; Folorunsho, Antenucci. In panchina: Frattali, D’Errico, Salcedo, Zuzek, Pucino, Scheidler Allenatore: Michele Mignani.

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna. Assistenti: Giorgio Peretti di Verona e Vittorio Di Gioia di Nola. IV ufficiale: Gianpiero Miele di Nola. VAR: Luca Pairetto di Nichelino. A-VAR: Giacomo Paganessi di Bergamo.