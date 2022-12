Reggina, la promessa di Natale di Saladini: l’annuncio sul nuovo stadio che fa sognare la città

21 Dicembre 2022 22:19

Possiamo definirla una promessa di Natale. Questa sera, nel corso della festa di Natale del Club Reggina 1914, Felice Saladini ha annunciato l’impegno formale per il nuovo stadio di Reggio Calabria. “Siamo in attesa del bando di gara – ha detto Saladini – ma noi ci siamo portati avanti. Stiamo disegnando un progetto che adatteremo alle indicazioni del bando per rendere il Granillo motivo d’orgoglio di questa città e di questa squadra. Un progetto che vuole trasformare lo stadio in un luogo da vivere tutti i giorni, di inclusione sportiva e sociale. Confermo dunque il mio impegno per realizzare il nuovo impianto sportivo, il nuovo stadio di Reggio Calabria, tecnologicamente avanzato, connesso alla città, un modello di architettura al servizio dello sport e del territorio che sia un orgoglio per tutto il Paese” ha concluso Saladini.