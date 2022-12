Reggina, arriva l’ennesima ammenda. Multa anche per Jeremy Menez

9 Dicembre 2022 15:19

La stoccata finale a un pomeriggio amarissimo. E’ quella proveniente dal Giudice Sportivo, che dopo l’incubo Frosinone al Granillo infligge alla Reggina un’ammenda, a cui se ne aggiunge un’altra nei confronti di Jeremy Menez. Per la società amaranto è l’ennesima multa di questa stagione. Era arrivata anche dopo Brescia, adesso è di 4 mila euro “per avere, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco, in direzione dei calciatori della squadra avversaria, un accendino e una bottiglietta d’acqua semipiena”. Per il numero 7 amaranto, invece, l’ammenda è susseguente al giallo per simulazione ricevuto in avvio. 1.500 euro di multa per lui “per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria”.