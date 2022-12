RdC, Occhiuto insiste: non vuole che sia cancellato, “può essere un problema”

7 Dicembre 2022 14:00

“Sul reddito di cittadinanza credo di essere stato l’unico esponente del centrodestra che ha sollevato qualche perplessità sulla riforma. Considero questa misura un grande errore dei 5 Stelle, ma ad un errore si deve riparare con una soluzione”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenendo a “Tg1 Mattina”, su Rai 1. Il Governatore insiste, ribadendo il suo pensiero su un tema caldo su cui il Centro Destra viaggia unito. Ma per lui cancellarlo totalmente non è la soluzione.

“Per cui, se non si riforma il meccanismo che permette di incrociare domanda e offerta di lavoro, è difficile pensare che, ad esempio, in una Regione come la mia si possa trovare un’occupazione in soli sei o otto mesi. Credo che il reddito di cittadinanza, nella parte che riguarda le politiche attive del lavoro, sia stato un grande errore, ma a questo errore si deve trovare una soluzione. Se lo si cancella soltanto, in una Regione come la Calabria, nella quale ci sono 240mila percettori, può essere un problema”, ha sottolineato il governatore Occhiuto.