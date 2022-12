I ragazzi di MessinAttiva raccolgono i rifiuti sulla spiaggia di Capo Peloro

26 Dicembre 2022 11:20

“I ragazzi di MessinAttiva si troveranno martedì 27 dicembre alle 15:00 alla spiaggia di Capo Peloro per raccogliere i rifiuti che le tante mareggiate di questi mesi hanno lasciato. Non ha fatto eco il parere del National Geographic che ha definito questa spiaggia “la migliore per i suoi panorami”, perchè i volontari ci erano già stati in passato. Hanno scelto uno posto tanto caro ai cittadini per salutare questo difficile 2022, godendo della magia del posto e portando sempre, instancabili, il loro contributo per essere parte del cambiamento”. Lo afferma in una nota MessinAttiva.