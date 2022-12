Il direttore di StrettoWeb Peppe Caridi e il calciatore della Reggina Daniele Liotti a breve in “Diretta Studio” su Radio Gamma

22 Dicembre 2022 17:02

“Diretta studio”, il contenitore giornalistico di Radio Gamma no stop 92.5, condotto dal direttore della radio Gianni Agostino, andrà in onda oggi pomeriggio con una puntata particolarmente ricca di contenuti. La trasmissione radiofonica, ascoltabile in streaming su radiogammanostop.it, va in onda ogni martedì e giovedì dalle 18:00 alle 19:40 e in riedizione il mercoledì e venerdì dalle 13:00 alle 14:40. Nella puntata odierna gli ospiti saranno il calciatore della Reggina Daniele Liotti e il direttore di StrettoWeb Peppe Caridi.