Reggina-Bari, le quote del match: per i bookies amaranto favoriti

16 Dicembre 2022 16:51

Uno dei due big match del weekend di Serie B vede affrontarsi al Granillo, domani sera, Reggina e Bari. Nelle ultime quattro interne la squadra di Inzaghi ha ottenuto una sola vittoria, contro il Genoa, perdendo due gare e pareggiandone una; il Bari invece in trasferta è un rullo compressore: ha il miglior rendimento esterno e ha perso solo una volta, in casa della capolista Frosinone, con l’uomo in meno per 70 minuti e al 92′. Nonostante ciò, però, per i betting analyst Sisal prevale il segno “1” a 2,15 contro il 3,50 del colpo esterno. Nel mezzo il pari fissato a 3,20. Secondo Agipronews, con in campo due delle migliori difese del campionato, l’Under 2.5, a 1,60, è in vantaggio sull’Over visto a 2,20. Per quanto riguarda invece il risultato esatto è in pole l’1-1 a 6,25, seguito dall’1-0 a 6,50, mentre un nuovo 0-3 per il Bari – come nell’ultima vittoria in casa del Cittadella – sale a 45 volte la posta.