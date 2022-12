Serie B, quote promozione aggiornate: la Reggina fa il vuoto, ma il Genoa è sempre davanti

5 Dicembre 2022 17:27

“Mentre la maggior parte dei campionati sono fermi per i Mondiali, la Serie B continua a dare spettacolo e offre, come al solito, un grande equilibrio. Il Frosinone, fermato sul pari dal Sudtirol, rimane al comando della classifica e delle quote per la promozione in Serie A: i betting analyst di Olybet.it offrono infatti i la squadra di Fabio Grosso come principale candidata alla promozione, a quota 1,50. Segue a ruota il Genoa, nonostante il periodo complicato, a 1,70, mentre la Reggina di Pippo Inzaghi si gioca a 1,95. Più lontane le altre contendenti: il Parma è visto a 3,15, mentre a 3,45 si trova il trio formato da Bari, Brescia e Cagliari. Offerte poi a 5,25 Ascoli, Pisa e Ternana”.

E’ quanto si legge in una nota di Agipro, che aggiorna le quote promozione in Serie B dopo i risultati di ieri. Nonostante abbia fatto il vuoto, andando a +6 sulle terze, secondo i bookmakers la Reggina rimane dietro il Genoa, che nelle ultime due ha perso ed è in difficoltà, con il tecnico Blessin in bilico. Nessun problema invece per la prima: Grosso ha ottenuto due pari nelle ultime due ma rimane saldamente in testa anche per quanto concerne le quote. Giovedì però c’è Reggina-Frosinone che potrebbe sparigliare le carte in ogni caso e a prescindere dal risultato.