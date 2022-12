Qatargate, l’avvocato di Eva Kaili: “mai stata corrotta

22 Dicembre 2022 14:12

“Kaili collabora all’inchiesta in maniera attiva, contesta tutte le accuse di corruzione a suo carico”. Lo ha affermato il legale dell’europarlamentare greca, Eva Kaili, Andrè Rizopoulos, al termine dell’udienza presso il Tribunale di giustizia di Bruxelles. “Sapete tutti che ho deciso di non comunicare su questo dossier perché l’inchiesta viene condotta dalle autorità giudiziarie e non si fa altrove”, rimarca.

“Da parte mia non farò nessun’altra dichiarazione oltre a questa – ha aggiunto –. Avremo una decisione a fine giornata. E non è il caso di perorare nuovamente oggi quello che abbiamo chiesto davanti alla presidenza della Camera di Consiglio che è la sola che prenderà la decisione sulla base di quello che abbiamo detto“, conclude.