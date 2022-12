Reggina e Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria firmano un Protocollo d’intesa per aiutare i giovani | INTERVISTE

22 Dicembre 2022 15:04

I valori dello sport e quelli di chi si impegna giornalmente, a livello giudiziario, nella salvaguardia dei minori, fanno gioco di squadra e trovano la reciproca realizzazione nella firma del Protocollo d’intesa avvenuta quest’oggi presso la Prefettura di Reggio Calabria. Protagonisti e firmatari dell’atto la Reggina 1914 e il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria.

Presenti il Prefetto di Reggio Calabria, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria, patrocinatore morale del Protocollo e i sottoscrittori dello stesso, ossia il Presidente e Procuratore del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, la Responsabile dell’USSM di Reggio Calabria, la Proprietà e il Presidente della Reggina 1914. Il Protocollo d’intesa è finalizzato alla realizzazione di attività di sensibilizzazione e azioni educative, di formazione professionale e socializzanti finalizzate alla piena attuazione delle funzioni di tutela dei minorenni e giovani destinatari di provvedimenti giudiziari civili e penali.

Il presidente della Reggina, Marcello Cardona, ha dichiarato: “non bisogna guardare solo la classifica o il gol, per noi è importante stare nel tessuto sociale della città con iniziative che possano permettere di recuperare persone bisognose di aiuto e metterle a disposizione della società in modo più ricco e sano. La Reggina è consapevole di quello che rappresenta per il territorio, un’istituzione sportiva che realizza sogni, esporta il brand di Reggio Calabria, città che ha una storia, una cultura e un’educazione importante. La Reggina ha il dovere di andare avanti in modo serio e importante“.

Roberto Di Palma, Procuratore del Tribunale per i Minorenni, ha dichiarato: “dare la possibilità a dei ragazzi, che sono in una condizione di difficoltà, corrisponde perfettamente, allo spirito di tutto il processo minorile e degli uffici giudiziari minorili. Recupero, dare una possibilità ulteriore, un aiuto. In questa situazione abbiamo trovato l’enorme sponda e la disponibilità della Reggina 1914, fondamentale per poter aiutare i ragazzi“.