Marionette, circo e cabaret: il programma per l’Immacolata di Allegria Festival a Reggio Calabria

Prosegue nelle periferie la programmazione dell’Allegria Festival organizzato dall’Associazione culturale di “Calabria dietro le quinte APS” nell’ambito del Reggio Fest 2022-Cultura diffusa – Accordo di programma MIC e Comune di Reggio Calabria. Le iniziative programmate per la settimana dell’Immacolata aprono il periodo delle festività natalizie della città di Reggio Calabria, con eventi per grandi e piccini che dal 6 all’11 dicembre animeranno diversi quartieri della periferia.

Teatro di strada e arte circense, spettacoli di marionette per bambini, cabaret con il comico di Made in Sud Nello Iorio, concerti di musica balcanica, sono questi alcuni dei temi delle performance che l’Allegria festival prevede per i prossimi giorni. Ecco i nuovi appuntamenti:

Martedì 6 dicembre alle ore 18,30 nel cortile parrocchiale di Arangea, si terrà lo spettacolo di magia comica e pupazzi robot “Zimbashow” con l’artista Stefano Vagnoni, clown illusionista. Lo spettacolo è indirizzato ad un pubblico eterogeneo di tutte le età, che attraverso un crescendo di magie, gags e follie realizzate con una formula tratta dalla comicità, la magia e la tecnologia, incanta, diverte e stupisce.

Mercoledì 7 dicembre alle ore 19 presso la piazza Chiesa di Sant’Elia – Ravagnese, doppio appuntamento con lo spettacolo di teatro circo “Mister Big Circus Cabaret” con Christian Lisco

In scena un “clown contemporaneo”, che con il suo strano accento, di ambigua provenienza, alterna numeri di giocoleria a gag esilaranti che non risparmiano nessuno, grandi e piccoli. Seguirà lospettacolo di equilibrismo comico “Stop! Ramingo Solo Show” con la compagnia “Circo Ramingo”.

Giovedì 8 dicembre, doppia replica alle ore 18 e alle ore 19 (orario riprogrammato per motivi di viabilità in concomitanza con la partita in casa della reggina) presso la Sala Allegra Tribù di Gebbione, si terrà lo spettacolo di marionette da polso “Trucioli” realizzato dalla compagnia internazionale Coppelia Theatre. Trucioli, spettacolo di marionette da polso liberamente ispirato ai quadri di Remedios Varo, è un estratto della pièce Due destini, con la quale la Compagnia ha debuttato al Teatro Verdi di Milano nell’Ottobre 2014. Lo spettacolo per famiglie e bambini di ogni età, prevede un numero massimo di 20 partecipanti per ogni replica.

Venerdì 9 dicembre, ore 21, al teatro San Bruno del quartiere San Brunello, lo spettacolo comico “Grasso è Bello…ma fare una vita da Grassi è Pesante” con l’attore comico napoletano Nello Iorio, noto volto televisivo e presenza importante per la trasmissione “Made in Sud” di Raidue.

Sabato 10 dicembre dalle ore 15 al Parco Archeologico Collina degli angeli – quartiere Trabocchetto, si terrà un’interessante esperienza di archeo trekking in collaborazione con Il Giardino di Morgana. Un viaggio di prossimità tra le meraviglie nascoste della città di Reggio. Un trekking urbano che consentirà ai partecipanti di unire in un percorso ad anello storia, paesaggio, natura e mito della città dello Stretto.

In caso di maltempo, l’archeo trekking sarà riprogrammato, mentre lo spettacolo sarà spostato in un luogo al chiuso.

Il 10 e 11 dicembre, presso la sala Allegra tribù di Gebbione, si terrà il workshop gratuito “un Passo da clown” a cura dell’Associazione Pagliacci Clandestini. Il percorso è finalizzato a diffondere la cultura del pagliaccio nelle sue varie forme e far conoscere la sua genesi e le sue sfumature. A conclusione ci sarà una restituzione spettacolo alle 18,30, presso la Chiesa di San Giorgio Extra in occasione dei mercatini di natale.