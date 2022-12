Morano Calabro e la magia del Natale: il programma degli eventi natalizi 

16 Dicembre 2022 17:27

L’Amministrazione comunale rende noto il programma degli eventi natalizi 2022/2023. Oltre alle manifestazioni di stampo culturale, già tenute, si prosegue, da sabato 17 dicembre, con ulteriori appuntamenti e sino al 6 gennaio prossimo. Si punta sulla semplicità, nel rispetto delle contingenze sociali del presente.

Contingenze che pur consigliando sobrietà, nei gesti e nelle iniziative, non impediscono di conferire il giusto valore, spirituale e materiale, alle ricorrenze e sottolinearne gli aspetti fondamentali. A fare da traino, come in passato, la cultura e suoi derivati. Ma non manca lo svago e un’attenzione al centro storico. Che in sintesi vuol dire: presentazione libri nel Chiostro San Bernardino; mostra presepiale nella sede del museo Lost Stories Hunters; esposizione legata agli antichi mestieri nel Rione San Nicola; recital dei bambini nella chiesa SS. Pietro e Paolo; teatro; passeggiata di Babbo Natale accompagnato dagli zampognari nelle vie del borgo; tombola promossa dalla Geppino Netti; gioiosa attesa della befana.

Su tutto, secondo tradizione, la suggestiva natività del Signore rievocata nel presepe vivente allestito nella zona alta dell’abitato antico. Nella locandina: i giorni, gli orari, i luoghi, i soggetti e tutte le informazioni per sentirsi divulgatori di quel messaggio di pace e speranza che nella stridente essenzialità di una grotta, assai lontana dall’opulenza odierna, dagli occhi di un Bimbo infreddolito e nudo si irradia per le strade del mondo.