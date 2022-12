Progetto Interpares a Messina: a Palazzo Zanca per la presentazione dei risultati ad un anno di lavoro

9 Dicembre 2022 09:14

Oggi, venerdì 9, alle ore 10, nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca a Messina, conferenza stampa sul “Progetto Interpares: presentazione dei risultati e delle prospettive ad un anno di lavoro”. All’incontro con i giornalisti parteciperanno il Sindaco Federico Basile; gli Assessori alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore e al Piano Strategico, Individuazione e Programmazione Fondi Extra Comunali, Rapporti con le Istituzioni Europee Carlotta Previti; il Responsabile dell’Irib Cnr di Messina Giovanni Pioggia; la ricercatrice e psicologa dell’Irib Cnr Flavia Marino; la ricercatrice di Neuropsichiatria infantile dell’Irib Cnr Liliana Ruta; il Dirigente dell’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina Stello Vadalà; il Responsabile dell’Associazione ‘La Linea Curva – Persone ed Autismo’ e familiare di una persona autistica Luca Donato; Carmelo Caporlingua, Responsabile della Cooperativa Audacia; e Carmelo Cutrufello dell’Associazione Ulisse.

L’obiettivo é ripercorrere le tappe del percorso per riassumere risultati, numeri e prospettive del Progetto Interpares per l’autismo tra Ricerca, E-health e Sociale. Saranno illustrate le attività, dopo un anno, nel corso del quale sono stati ideati e analizzati nuovi metodi e strumenti di inclusione, tecnologie e rete per le persone con disturbo dello Spettro Autistico e le loro famiglie. Saranno illustrate infine le azioni messe in atto ed i primi dati raccolti.