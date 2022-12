Processo Consip, Renzi: “ecco cosa ho sempre detto ai miei collaboratori”

6 Dicembre 2022 18:15

“Ai miei ho sempre detto ‘state attenti perché l’unico modo con cui ci fanno secchi è la via giudiziaria'”. E’ quanto ha affermato l’ex premier e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, sentito come teste nel processo Consip in corso a Roma. Rispondendo alle domande dei difensori, nel corso del contro esame, ha ricordato un episodio di quando era a Palazzo Chigi. “Marco Minniti mi propose di coinvolgere un gruppo di persone, tra cui il Capitano ‘Ultimo’, nell’Aisi perché io avevo una fissazione: avevo chiesto di prendere Messina Denaro. Lui era, soprattutto 8 anni fa, il boss dei boss quindi dissi: ‘se riusciamo a dare un messaggio del genere facciamo un’operazione internazionale’ e ne parlai anche con l’allora presidente degli Stati Uniti”, rimarca Renzi.

“Dissi a Minniti che non mettevo bocca su ‘Ultimo’, scopro solo dopo però che era stato preso non all’Aisi, ma all’Aise. Da qui iniziano poi a venire fuori tutta una serie di elementi che renderanno la storia molto più complessa”, conclude Renzi.