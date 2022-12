Pro Pellaro, auguri speciali da un “pellaroto” doc. Buon Natale da… German Denis! | VIDEO

24 Dicembre 2022 22:34

Reggino doc? Sì, ma prima ancora “pellaroto” doc. German Denis per tre anni, in riva allo Stretto, ha vissuto a Pellaro, diventando a tutti gli effetti un cittadino integrato nel paese a sud di Reggio Calabria. E per Natale l’ex attaccante amaranto ha inviato auguri speciali alla Pro Pellaro, squadra di calcio della cittadina. “Ciao ragazzi, sono German. Ci tenevo tantissimo a darvi un forte abbraccio, augurare a tutti i dirigenti della Pro Pellaro un buon Natale e buone feste. Forza Pro Pellaro!”, ha detto El Tanque nel breve messaggio social, come si può vedere nel video in basso.