Bagnara Calabra, il 17 e 18 dicembre la prima Fiera Enogastronomica della Costaviola “Saperi&Sapori”

2 Dicembre 2022 12:08

L’Associazione “La Nostra Terra – Aps”, da anni attiva nel territorio bagnarese e non solo con lo scopo, tra l’altro, di promuovere e valorizzare il territorio dell’intera Costaviola, ha il piacere di annunciare la Prima Fiera Enogastronomica della Costaviola, che si svolgerà a Bagnara Calabra, in Piazza Giacomo Matteotti, il 17 e 18 dicembre ’22.

Finalità della suddetta manifestazione è quella di promuovere le tradizioni della Nostra Terra, sintetizzabili nel titolo “Saperi&Sapori”. La Fiera si svolgerà in due giornate, alle quali parteciperanno Chef e pasticceri Bagnaresi, cooperative vinicole e artigiani della ceramica. Il primo giorno della Fiera, il 17 dicembre, non a caso, è dedicato al Torrone. Bagnara Calabra, infatti, è la patria di quest’ultimo, tant’è vero che, come noto, ha ottenuto il riconoscimento IGP. Nel corso della giornata, si coniugheranno due arti della tradizione: quella degli Chef Bagnaresi, che si esibiranno in due Masterclass, nonché quella dei Mastri Torronai. Quest’ultimi, inoltre, prenderanno parte ad un convegno per spiegarci la storia del Torrone Bagnarese dalle sue origini al riconoscimento IGP e al termine del quale, la serata terminerà con un artista in concerto.

La seconda giornata, del 18 dicembre, sarà invece dedicata al Pesce Azzurro. Gli Chef hanno in mente una degustazione imperdibile, il cui ingrediente comune è proprio il Pesce Azzurro. Anche nel contesto della seconda giornata non mancheranno due Masterclass dei nostri Chef e un convegno dedicato alla tradizione culinaria del Pesce Azzurro. Per finire in bellezza, sempre restando nel tema delle tradizioni, la serata sarà allietata da Mimmo Cavallaro in concerto a partire dalle ore 20:30. Ovviamente, abbiamo pensato anche ai bambini, per i quali sono previsti due pomeriggi di animazione.