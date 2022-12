Previsioni Meteo, torna il bel tempo: temperature in forte aumento

4 Dicembre 2022 12:40

E’ tornato a splendere il sole in Calabria e Sicilia dopo il forte maltempo di ieri e della notte, con pesanti conseguenze sui territori: si contano ancora i danni per l’alluvione di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, il nubifragio di Catanzaro, il tornado di Isola di Capo Rizzuto e il forte vento dello Stretto. Fortunatamente non ci sono stati morti, seppur diversi feriti e danni ingentissimi. Adesso, però, è già tornato a splendere il sole e il clima è molto mite, con temperature superiori ai +20°C nelle principali città di coste e pianure sia calabresi che siciliane.

Una situazione particolarmente gradevole che si prolungherà per tutta la settimana, o almeno fino a Sabato 10 Dicembre, prima di un possibile brusco ritorno di freddo e maltempo nella giornata di Domenica prossima, l’11 Dicembre. Intanto, però, ci saranno sei giorni di quasi primavera, con cielo prevalentemente soleggiato e clima molto mite.