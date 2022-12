Previsioni Meteo: sole e caldo per tutta la settimana al Sud, arriva la neve al Nord. Domenica nuova tempesta

5 Dicembre 2022 13:31

Splende il sole e fa caldo in tutto il Sud Italia, e quindi anche in Calabria e Sicilia dopo il maltempo estremo dei giorni scorsi. Anche oggi in riva allo Stretto di Messina le temperature minime sono state di +14°C, come se fossimo ancora a inizio ottobre, e adesso nelle ore diurne complice il soleggiamento la colonnina di mercurio ha superato i +18°C in un contesto particolarmente umido per il vento debole proveniente da Sud. Nei prossimi giorni farà ancora più caldo, con temperature oltre i +20°C.

La giornata più calda sarà quella di Venerdì 9, quando le minime saliranno fino a +18°C e le massime fino a +24°C, anche +26°C nelle zone tirreniche. Proprio Venerdì, invece, arriverà la neve al nord fin in pianura Padana al Nord/Ovest, in modo particolare sul Piemonte (Torino compresa). Per un cambiamento invernale al Sud bisognerà attendere proprio il weekend e in modo particolare Domenica 11 Dicembre, quando una nuova tempesta fredda con venti impetuosi e temperature polari arriverà nel cuore del Mediterraneo. Ma di quest’evoluzione meteorologica parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti, intanto godiamoci questa settimana dal clima primaverile nel cuore di dicembre.