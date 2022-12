Previsioni Meteo, Natale di parziale maltempo in Calabria per gli “effetti collaterali” dell’Anticiclone

24 Dicembre 2022 18:11

Caldo fa caldo. Ma non così tanto come altrove. E il sole splende solo sulla fascia jonica e in alta montagna. Per il resto la Calabria tirrenica è compromessa dal maltempo di questo strano Natale 2022. Nubi basse, nebbie, foschie e piogge a tratti intense stanno colpendo la Catena Costiera, il versante ovest della Sila, il promontorio del Poro e l’Aspromonte in modo particolare sulla Costa Viola, provocando gli unici fenomeni di maltempo dell’intero territorio nazionale.

Una situazione da annoverare tra gli “effetti collaterali” provocati dall’Anticiclone: questo maltempo, molto localizzato, è infatti causato indirettamente dall’alta pressione per lo scorrimento di masse d’aria molto calde sul mar Mediterraneo occidentale, determinando proprio la formazione di nubi per l’alto tasso di umidità relativa. Ecco perchè nel giorno di Natale pioverà ancora nel cosentino tirrenico, nel vibonese e anche nello Stretto di Messina.