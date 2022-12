Previsioni Meteo, lo scirocco riporta il caldo: durerà a lungo

3 Dicembre 2022 12:53

E’ tornato lo scirocco e stavolta porta con sé il caldo su Calabria e Sicilia: nello Stretto le temperature sono già sensibilmente aumentate tanto che stanotte la temperatura minima notturna non è scesa sotto i +15°C, e adesso la colonnina di mercurio ha già superato i +19°C. Il cielo è ancora nuvoloso e nelle prossime ore ci sarà un po’ di maltempo, localmente intenso, nei versanti jonici di Etna, Peloritani e Aspromonte ma già domani, Domenica 4 Dicembre, tornerà a splendere il sole e le temperature aumenteranno ulteriormente.

Questo caldo anomalo durerà almeno una decina di giorni in cui le massime giornaliere saranno stabilmente superiori ai +20°C sulle coste calabresi e siciliane, localmente anche con picchi di +25°C nelle zone joniche delle due Regioni. Una situazione che si prolungherà per tutta la settimana entrante e forse anche oltre, mentre l’inverno farà sul serio nell’Europa centro/settentrionale con le prime grandi ondate di gelo a nord delle Alpi. Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: