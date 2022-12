Previsioni Meteo, inizia un’eccezionale ondata di caldo: oltre +25°C tra Giovedì e Venerdì

14 Dicembre 2022 18:44

Temperature in forte aumento e tempo in miglioramento in queste ore nello Stretto di Messina: nel primo pomeriggio di oggi la colonnina di mercurio ha sfiorato i +23°C a Reggio Calabria e i +20°C a Messina, e adesso si mantiene sui +20°C nonostante l’orario serale. Mentre l’Europa e anche il nord Italia sono colpiti da un’ondata di gelo molto intensa, e domani sera è attesa un’intensa nevicata in pianura Padana occidentale (Piemonte in primis), al Centro/Sud è appena iniziata una clamorosa ondata di caldo che durerà a lungo ed è particolarmente anomala, con connotati da record per questo periodo dell’anno.

Tra Giovedì 15 e Venerdì 16 Dicembre le temperature lieviteranno diffusamente oltre i +25°C in Sicilia e nella Calabria tirrenica, con picchi di +27/+28°C proprio nelle località costiere tirrenica di reggino e messinese. A Reggio e Messina la temperatura rischia di raggiungere i +25°C e si giocherà sul filo dei decimi il record storico mensile. Farà molto caldo anche nelle ore serali e notturne per una settimana prenatalizia dai connotati quasi estivi. Le temperature rimarranno elevate anche nel weekend, un fine settimana che finalmente si prospetta stabile e soleggiato così come sarà mite la settimana di Natale accompagnata dall’Anticiclone. Tornerà il bel tempo, quindi, dopo le continue e abbondanti precipitazioni delle ultime settimane, ma con un’anomalia calda molto lunga e intensa. La fase più calda durerà due giorni (Giovedì e Venerdì), ma poi proseguirà anche nei giorni successivi seppur con temperature un po’ più basse, ma in ogni caso abbondantemente superiori rispetto alle medie del periodo.