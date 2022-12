Presentata a Palazzo Zanca la manifestazione “New Mobility Messina”

6 Dicembre 2022 15:25

Una quattro giorni interamente dedicata alla mobilità alternativa. Più di 50 mezzi votati alla mobilità del futuro in rappresentanza di oltre 10 brand. Un viaggio attraverso la storia della mobilità sostenibile, dalle carrozze d’epoca, passando per le auto stradali EV/PHEV, fino alla DS E-TENSE FE due volte campione del mondo, la Giulia ETCR by ROMEO FERRARIS, protagonista del mondiale ETCR, le smart e-cup, prime auto al mondo a dare vita ad un campionato turismo elettrico e le nuove Tesla Model 3 che daranno vita ad una serie full electric il prossimo anno.

E poi monopattini elettrici, e-bike, scooter, bus elettrici. Filo conduttore l’apertura della città alla mobilità sostenibile, alla mobilità del futuro e a tutte le opportunità che essa offre. E’ quanto illustrato oggi, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Zanca, alla presenza del Sindaco Federico Basile, del Vicesindaco Salvatore Mondello e del Presidente di ATM S.p.A. Giuseppe campagna. L’evento, organizzato da Atm S.p.A. con la collaborazione del Comune di Messina, si terrà dal 15 al 18 dicembre nella nuova area pedonale di viale San Martino e vedrà una serie di iniziative volte a scoprire l’affascinante mondo del motor sport elettrico, eseguire test drive con monopattini, e-bike e scooter, cimentarsi con simulatori di guida e visitare l’expo di auto EV e auto e mezzi d’epoca.

Un viaggio attraverso la storia della mobilità a partire dal carretto siciliano fino alle nuovissime auto elettriche, e alle meravigliose sportive che per la prima volta da Abu Dhabi, passando per Montecarlo, approdano a Messina portando con sé tutto il fascino del Vecchio Nurburgring. Protagoniste dei due Campionati del Mondo più importanti per monoposto e auto, la DS di Formula E e la Giulia by Romeo Ferraris mostreranno tutta la forza e il fascino del nuovo motorsport, accanto alle protagoniste della smart e-cup, il primo campionato al mondo turismo elettrico e alle nuovissime Tesla da competizione.

“Il Natale 2022 – ha spiegato il Sindaco Basile – è un banco di prova. L’isola pedonale serve a fare comprendere ai cittadini che è possibile vivere la città in maniera diversa, sostenibile anche dal punto di vista della mobilità. La città è pronta e il cambiamento è possibile, bisogna però avere la consapevolezza che si tratta di un modo diverso di vivere la mobilità. Stiamo mettendo in campo tutti gli accorgimenti per rendere quest’isola pedonale agevole, con bus navetta di collegamento con i parcheggi di interscambio che avranno tariffe agevolate e sistemi di mobilità alternativa. E’ l’inizio di un percorso che ci deve vedere protagonisti. Siamo pronti a fare un salto di qualità”.

“Si tratta di un passaggio che ha il suo fondamento in quella transizione che è fondamento di un nuovo modo di vivere la città – ha proseguito il Vicesindaco Mondello -. Stiamo cercando di mettere in campo tutta una serie di iniziative che vanno dalla programmazione alla realizzazione di infrastrutture di base ma puntiamo fortemente a quello che è l’approccio culturale, un cambio di passo nella coscienza di ogni cittadino che deve portare a nuove abitudini di utilizzo sia delle sedi viarie che, più in generale, di tutti gli assetti della mobilità”.

“Da sempre – ha concluso il Presidente di Atm Campagna – Atm SpA è impegnata sul tema della mobilità sostenibile. A tal fine rispondono anche le tariffe promozionali create ad hoc per l’entrata in vigore delle aree pedonali, che consentiranno di utilizzare i parcheggi di interscambio (Cavallotti e Villa Dante) ad una tariffa speciale di € 2.50 per l’intera giornata. Si potranno anche acquistare abbonamenti trimestrali, semestrali o annuali anche per parcheggiare all’interno della ZTL con un risparmio su base annuale di € 400. Anche per ciò che riguarda l’abbonamento annuale al TPL per tutti i dipendenti pubblici è prevista una riduzione del 30%. Tutti gli abbonamenti potranno essere sottoscritti on line”.

Nello specifico la manifestazione prevede: