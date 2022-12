Messina, chirurghi dell’AO Papardo ricevono il premio SICE per l’innovazione nella tecnica laparoscopica

21 Dicembre 2022 17:10

Un prestigioso riconoscimento per i medici dell’AO Papardo di Messina. Il Dott. E. Saladino e il Dott. G. Cuticone, Chirurghi Oncologi afferenti all’UOC di Chirurgia Oncologica dell’AO Papardo diretta dal Prof. N.Gullà hanno vinto il Primo Premio “SICE Young Session Best Video Presentation” durante il Congresso Nazionale Educational Winter Meeting organizzato dalla prestigiosa Società Italiana di Chirurgia Endoscopica e Nuove Tecnologie (SICE) organizzato a Ferrara.

Il premio è stato consegnato per aver eseguito un innovativo intervento di Chirurgia Laparoscopica su una paziente affetta da una neoplasia del colon destro usando la Realtà Aumentata intraoperatoria.

“Un particolare ringraziamento va fatto al Prof. Gullà e alla Direzione Generale dell’AO Papardo – dichiarano i medici chirurghi premiati – per aver creduto in questo progetto e naturalmente alle Aziende che hanno fornito tali nuove tecnologie che ci hanno fatto raggiungere così alti livelli professionali, Medics e Stryker. E in ultimo un ringraziamento a tutti i medici e gli infermieri che ci supportano giornalmente in questo delicato ma bellissimo lavoro”.

“Un attestato di eccellenza che testimonia l’innovazione del nostro ospedale – ha commentato il Direttore Generale Dott. Mario Paino – e l’alta specialità dei nostri chirurghi. Un risultato sancito da questo premio e celebrato anche fuori dal nostro territorio”.