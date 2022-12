“Premio di Qualità”: entro il 29 dicembre la domanda per partecipare alla 1ª edizione

26 Dicembre 2022 17:49

La domanda per partecipare alla prima edizione del “Premio di Qualità” con filmati audiovisivi sul tema della povertà educativa può essere presentata entro giovedì 29 dicembre. La delibera istitutiva del Premio organizzato dal Corecom-Calabria di concerto con la Presidenza del Consiglio regionale, la n. 73 del 12 dicembre, è rinvenibile nel sito web del Co.Re.Com. e stanzia 20mila euro per i quattro migliori filmati.

I soggetti cui la manifestazione d’interesse è rivolta sono:

a) “Fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici locali, regolarmente iscritti al “Registro degli Operatori della Comunicazione” e aventi sede legale in Calabria, con aree geografiche servite in Calabria, oppure con sede legale in altre regioni, purché con aree geografiche servite in Calabria”;

b) “Organi di informazione locali iscritti al ‘Roc’ e aventi sede legale in Calabria, oppure con sede legale in altre regioni, purché, in entrambi i casi, diffondano con regolarità informazioni di interesse prettamente regionale o intraregionale riferite al territorio della Calabria”.