Precetto Natalizio Interforze a Palermo | FOTO

9 Dicembre 2022 12:19

Nei giorni scorsi a Palermo, presso la Chiesa di San Francesco di Paola, S.E. Rev.ma Monsignor Santo Marcianò, Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia, ha officiato il Precetto Natalizio Interforze per la città e la Regione Sicilia. Con l’approssimarsi delle festività, il Comando Militare dell’Esercito in Sicilia ha organizzato la funzione religiosa, concelebrata da tutti i Cappellani militari dell’isola, a cui hanno partecipato le rappresentanze delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei Corpi Armati e non dello Stato. All’ascolto della Santa Messa si sono uniti il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il Prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta, oltre a numerose autorità civili e militari regionali e le Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

S.E. Rev.ma Mons. Marcianò, nella sua omelia, si è rivolto alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine della Sicilia “La Parola di Dio, in questo tempo di preparazione al Natale, parla a tutti, parla a voi, che avete un compito importante per la sicurezza dei cittadini, la difesa e la custodia della vita umana, nella guerra e nella pandemia come in altre emergenze e necessità del nostro Paese: come non pensare ai temporali e al terremoto che, proprio in questi giorni, hanno flagellato la Sicilia e le Isole Eolie…”. “Parlo a voi, – ha poi sottolineato – uomini e donne delle Istituzioni, impegnati a costruire un mondo migliore sul piano politico e sociale, per promuovere la dignità umana e assicurare alla nostra gente un contesto di giustizia, equità e pace”. Conclusa la celebrazione liturgica, il Generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino, Comandante del Presidio Militare Interforze, ha rivolto un saluto a tutti gli intervenuti con l’auspicio di trascorrere felici e serene festività natalizie”.