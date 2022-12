Precari Covid, Mancuso (FI): “la stabilizzazione è una necessità”

13 Dicembre 2022 18:10

“Tra le professionalità legate all’emergenza covid, non si può continuare a fare distinzioni. Non ci sono eroi di serie A ed eroi di serie B: sono tutti meritevoli. Tutti in oltre due anni sono stati in trincea. Senza guardare l’orologio, tutti hanno contribuito a contrastare con le proprie mani e le proprie competenze un nemico invisibile che ha mietuto – e continua a mietere – vittime tra la popolazione. Ecco perché all’interno di un ragionamento sulla loro stabilizzazione, come sostengo da mesi è necessario coinvolgere tutti: personale sanitario, tecnico e amministrativo”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Parlamento regionale, on. Michele Mancuso a seguito dell’incontro su tale vertenza fra l’assessore regionale alla salute, Giovanna Volo e i vertici delle Asp delle aree metropolitane.

“Non si può immaginare di svuotare le strutture sanitarie, cancellando risorse che sul campo hanno dimostrato il proprio valore. Come ho già ribadito a chiare lettere, il Governo Schifani deve lanciare un segnale alle istituzioni romane, sulla scorta della norma inserita nel bilancio regionale che autorizza la stabilizzazione di tale personale”, conclude la nota.