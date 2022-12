Calabria, Slc-Cgil e UilPoste aderiscono alle sciopero generale del 12 dicembre

9 Dicembre 2022 22:25

“In riferimento alla proclamazione delle Organizzazioni sindacali CGIL e UIL dell0 sciopero generale per l’intera giornata del 12 dicembre 2022 e alla avvenuta adesione allo stesso di SLC-CGIL UILPOSTE, di seguito si precisano le modalità dell’astensione. La partecipazione allo sciopero riguarderà tutte le lavoratrici e i lavoratori di Poste Italiane sull’intero territorio regionale ed avrà inizio alle ore 00,00 fino alle ore 24,00 del 12 dicembre, per i lavoratori turnisti dovrà intendersi dal primo turno montante sul giorno 12 dicembre (turno serale del 11 dicembre) all’ultimo turno del giorno 12 dicembre (con esclusione del turno serale del 12 dicembre)”. E’ quanto affermano in una nota le Segreterie Regionali SLC-Cgil e UilPoste.

“L’astensione è indetta per le seguenti motivazioni: Contro una Legge di Bilancio iniqua socialmente che penalizza il mondo del lavoro dipendente e mortifica le aree di precariato del nostro paese. In particolare sul fisco, pensioni e trattamento salariali Le Organizzazioni Sindacali garantiranno il rispetto della disciplina vigente in materia di diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali, come previsto dalle leggi e dagli accordi in materia”, conclude la nota