Porto di Gioia Tauro, l’MDC apre le porte agli studenti dell’Università di Catanzaro

7 Dicembre 2022 11:08

Il 30 novembre 2022 si è svolto un incontro di studio presso il Porto di Gioia Tauro promosso nell’ambito delle attività didattico-formative degli insegnamenti di Diritto dei trasporti e Diritto della navigazione (Prof. Umberto La Torre), Diritto europeo dei trasporti (Prof.ssa Anna L. M. Sia) e Organizzazione aziendale (Prof.ssa Marzia Ventura) dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. L’iniziativa ha coinvolto, oltre ai corsisti, gli allievi del Master Executive in “Organizzazione del personale e strumenti manageriali nelle aziende complesse” e i dottorandi di ricerca in «Diritto della società digitale e dell’innovazione tecnologica” e in “Impresa, Mercati e Istituzioni dell’Unione Europea”.

I numerosi partecipanti hanno colto l’opportunità di osservare da una prospettiva privilegiata il mondo del lavoro e i fenomeni economico-giuridici viciniori, incontrando la più importante realtà imprenditoriale calabrese. L’ing. Antonio Davide Testi, amministratore delegato della Medcenter Container Terminal (MCT) di Gioia Tauro, nonché vicepresidente dell’Unione Nazionale Imprese Portuali (UNIPORT), ha brillantemente illustrato la complessa attività di uno dei più importanti porti di transhipment in Europa. L’immersione nell’ambiente portuale ha reso tangibile la centralità del trasporto come volano dello sviluppo della Regione e dell’intero Paese. Il Porto di Gioia Tauro costituisce esempio virtuoso, attestandosi quale prima realtà privata per offerta occupazionale – impiegando, ad oggi, fino a 2000 persone tra tecnici e figure pubbliche – in un territorio che registra un cronico tasso di disoccupazione.

La portualità, come ha sottolineato l’ing. Testi, assume nell’epoca contemporanea una importanza tale da rivelarsi fattore imprescindibile dei sistemi di produzione e vendita, al punto da influenzare la politica economica degli Stati. Nel porto internazionale di Gioia Tauro transita almeno il 24% delle merci dirette verso l’Italia, e ciò mette in luce l’assoluta centralità dell’infrastruttura nel sistema Paese. Il sito, a seguito delle recenti iniziative portate a termine grazie al contributo dell’Autorità di Sistema Portuale di Gioia Tauro, con l’avvio delle attività del gateway ferroviario ha visto accrescere il ruolo del porto calabrese anche nella logistica e l’intermodalità, consentendogli di accedere a ulteriori mercati. L’importante iniziativa, resa possibile dalla sensibilità dimostrata dalla MCT, costituisce un ulteriore tassello nel rapporto sinergico tra l’Ateneo ed il territorio ed apre scenari di riflessione per studiosi e professionisti.