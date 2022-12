La portaerei Bush tra Reggio e Messina | VIDEO

7 Dicembre 2022 18:37

Questa mattina la Portaerei Bush ha solcato le acque dello Stretto tra Reggio Calabria e Messina. La George H. W. Bush è una portaerei a propulsione nucleare della United States Navy e come le altre portaerei della classe Nimitz, è spinta da due reattori nucleari A4W Westinghouse: può ospitare uno stormo imbarcato di 90 mezzi aerei ad ala fissa o rotante.

Come si evince dalla foto e dal video a corredo dell’articolo, la nave ha attraversato il mare tra Scilla e Cariddi ma non è dato a sapere la destinazione. Già qualche settimana fa la portaerei Bush era già transitata nello Stretto e non si tratta del primo passaggio di una nave da guerra tra Calabria e Sicilia.