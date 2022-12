Il cuore della Pallacanestro Viola smette di battere all’overtime: Monfalcone vince 84-75

3 Dicembre 2022 22:29

Saturday night con la palla a spicchi a tinte neroarancio. Fra gli anticipi del sabato della 10ª Giornata del Girone B di Serie B c’è anche la Pallacanestro Viola, impegnata sul parquet di Pontoni Monfalcone. I ragazzi di coach Bolignano vengono dall’amaro ko casalingo contro Capo d’Orlando di domenica scorsa, partita nella quale una reazione d’orgoglio nel secondo tempo non è bastata a raccogliere due punti.

E il mood dopo la gara odierna è uguale, se non peggiore. Buon primo tempo della Viola che si lascia sorprendere solo nel finale di secondo quarto e chiude sotto di 2. ‘Solito’ terzo periodo di gioco in chiaroscuro in cui Monfalcone allunga, poi reazione tutta cuore e grinta negli ultimi 10 di gara. Un parziale clamoroso da 14 punti firmato da Renzi (24 punti e 12 rimbalzi), Balic (17 punti, 7 rimbalzi, 4 assist) e Spizzichini (11 punti e 16 rimbalzi) permette ai neroarancio di portare la gara all’overtime.

Nell’extra time è solo questione di nervi. La Viola fa 4 punti, Monfalcone 14. I padroni di casa non sbagliano nulla dalla linea della carità, Furin chiude con 23 punti, Bacchin con 19, Prandin con 17. Per i neroarancio è la 9ª sconfitta in 10 gare, la trasferta resta un tabù.

Pontoni Monfalcone-Pallacanestro Viola LIVE

Fine partita! – Si spegne la luce all’overtime per la Pallacanestro Viola: Monfalcone ne ha di più e non sbaglia letteralmente nulla nei momenti decisivi. Neroarancio ancora a secco di vittorie in trasferta.

OT – Prandin in lunetta: 2/2 anche per lui. 84-75

OT – Mazic per Bacchin, Viola alle corde… 82-75

OT – Rezzano in lunetta: 2/2, prende il largo Monfalcone… 80-75

OT – Prandin in lunetta: 2/2. 78-75

OT – Bacchin, controsorpasso. 76-75

OT – Balic da treeeeeeeeee! 74-75

OT – Furin allunga. 74-72

OT – Davis in lunetta: 1/2. 72-72

OT – Rezzano in lunetta: 2/2. 72-71

OT – Spizzichini in lunetta: 1/2. 70-71

Fine 4°Q! – Incredibile rimonta della Pallacanestro Viola che piazza un break di 14 punti, azzera il gap con Monfalcone e porta la gara all’overtime.

4°Q – Sbaglia la tripla Mazic, si va all’overtime!

4°Q – Spizzichiniii!!! Parità con 21 secondi al termine. 70-70

4°Q – Furin, allunga Monfalcone. 70-68

4°Q – Fallo di Provenzani, Prandin punisce dalla lunetta: 2/2. 68-68

4°Q – Asse Balic-Renzi, due per il pivot ligure. 66-68

4°Q – Prandin in lunetta: 1/2. 66-66

4°Q – Andrea Renzi, due punti! 65-66

4°Q – Due liberi per Bacchin: 2/2 e controsorpasso Monfalcone. 65-64

4°Q – Spizzichini in lunetta: 2/2. 63-64

4°Q – Altra bomba di Balic!!! 63-62

4°Q – Tripla di Baliccc! 63-59

4°Q – Due per Balic. 63-56

4°Q – Tripla di Renzi! 63-54

4°Q – Fallo tecnico a Cestaro, Renzi in lunetta: libero dentro. 63-51

4°Q – Cestaro fa 2/2 dalla lunetta. 63-50

4°Q – Due per Mazic. 61-50

4°Q – Due per Spizzichini. 59-50

4°Q – Mazic a bersaglio, tripla. 59-48

Fine 3°Q! – Terzo periodo di gioco che non sorride alla Pallacanestro Viola. I reggini chiudono sotto di 8 e sono chiamati alla rimonta negli ultimi 10 di gara.

3°Q – Due per Furin. 56-48

3°Q – Bomba di Provenzani su assist di Balic! 54-48

3°Q – Tripla di Farina! 54-45

3°Q – Due per Bacchin. 54-42

3°Q – Tripla di Mazic. 52-42

3°Q – Due con fallo per Renzi: libero dentro. 49-42

3°Q – Due liberi dentro per Bacchin. 49-39

3°Q – Tecnico a Spizzichini: Prandin realizza. 47-39

3°Q – Accorcia al vetro Provenzani. 46-39

3°Q – Tripla di Prandin. 46-37

3°Q – Segna e subisce fallo Prandin: libero extra fuori. 43-37

3°Q – Renzi accorcia da due. 41-37

3°Q – Prandin, due punti. 41-35

3°Q – Furin allunga. 39-35

3°Q – Tripla, anzi no… piedi sulla linea per Balic. 37-35

3°Q – Primi due punti per Bacchin. 37-33

Fine 1° Tempo! – La Pallacanestro Viola passa in vantaggio gran parte dei primi 20 minuti di gioco, ma chiude sotto di 2 all’intervallo. Sono 11 i punti di Renzi per i reggini, dall’altra parte Furin a quota 15

2°Q – Due per Furin sul finale di quarto, che peccato per i neroarancio. 35-33

2°Q – Rezzano in lunetta: anche per lui 1/2. 33-33

2°Q – In lunetta Balic: 1/2. 32-33

2°Q – Furin pareggia i conti. 32-32

2°Q – Bomba di Mazic, Monfalcone non lascia scappare la Viola. 30-32

2°Q – Due per Marchini. 27-32

2°Q – Tripla di Renzi! 27-30

2°Q – Bellato in lunetta: 1/2. 27-27

2°Q – Due per Cestaro. 26-27

2°Q – Assist Balic, due per Farina. 24-27

2°Q – Marchini in lunetta: 1/2. 24-25

2°Q – Rezzano pareggia i conti. 24-24

2°Q – Rezzano si sblocca e accorcia. 22-24

2°Q – Tripla di Bacchin. 20-24

2°Q – Assist Spizzichini, due punti per Provenzani con fallo subito: libero extra 17-24

Fine 1°Q! – Buon primo quarto della Pallacanestro Viola che non lascia scappare Monfalcone, partita meglio nei primi minuti, poi trova continuità offensiva e chiude sul +4

1°Q – Tripla di Balic! 17-21

1°Q – Spizzichini, fa tutto lui: sbaglia la tripla, prende il rimbalzo, firma i 2 punti del sorpasso. 17-18

1°Q – Renzi accorcia, neroarancio a -1. 17-16

1°Q – Provenzani in lunetta: 2/2. 17-14

1°Q – Renzi accorcia con il gancio. 17-12

1°Q – Canestro complicatissimo Furin che si prende anche il libero supplementare… fuori. 17-10

1°Q – Due Spizzichini. 15-10

1°Q – Tripla di Furin. 15-8

1°Q – Bacchin dall’altra parte. 12-8

1°Q – Renzi, 2 punti. 10-8

1°Q – Allunga Furin. 10-6

1°Q – Accorcia ancora Marchini. 8-6

1°Q – Due liberi per Bacchin. 8-4

1°Q – Due per Renzi. 6-4

1°Q – Due liberi dentro per Furin. 6-2

1°Q – Prandin per il +2. 4-2

1°Q – Marchini pareggia i conti. 2-2

1°Q – Si comincia! Primi due per Furin. 2-0

20:15 – Tutto pronto per l’inizio della sfida fra Pontoni Monfalcone e Pallacanestro Viola: i neroarancio sono ancora alla ricerca del primo successo in trasferta