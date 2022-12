Il Ponte sullo Stretto infiamma il dibattito politico: stasera torna su Rai1 a Porta a Porta

1 Dicembre 2022 18:23

Il Ponte sullo Stretto torna a Porta a Porta, il glorioso studio televisivo che ha fatto la storia del Paese e anche dello stesso Ponte con il famoso modellino illustrato dall’allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi circa 20 anni fa che spiegava a Bruno Vespa tutti i dettagli della grande opera dello Stretto, poi bloccata dalla sinistra e oggi nuovamente inserita dal Centrodestra nel programma elettorale. In studio sarà presente il vice ministro delle Infrastrutture, Galeazzo Bignami (FdI), che illustrerà la linea del governo e del ministro Salvini che in poco più di un mese di attività ha già istituito il tavolo con le Regioni Calabria e Sicilia e riattivato la società Stretto di Messina SpA, concessionaria dello Stato per la realizzazione del Ponte sullo Stretto che dieci anni fa era stata messa in liquidazione dall’allora premier Monti.

A raccontare la storia e le prospettive del Ponte sarà un servizio di Vittoriana Abate e Stefano Saraceni: all’interno anche i sopralluoghi nell’area dello Stretto con un particolare focus alla variante di Cannitello, realizzata per deviare la linea ferroviaria spostata appositamente per fare spazio al pilone del Ponte sulla sponda calabrese come illustrerà nel servizio il direttore di StrettoWeb Peppe Caridi. Nel servizio anche l’intervista all’ing. Domenica Catalfamo, già Assessore alle Infrastrutture della Giunta Regionale di Jole Santelli/Nino Spirlì (2020-2021) e rappresentante regionale nella Commissione della Struttura tecnica di missione presso il Ministero delle Infrastrutture per le audizioni 2020/2021.

In studio oltre a Bignami parteciperanno al dibattito coordinato da Bruno Vespa il giornalista Sergio Rizzo, il sondaggista Antonio Noto, l’esponente del Pd Francesco Boccia che nei giorni scorsi si è già espresso in modo particolarmente critico nei confronti del Ponte raccogliendo le contestazioni del Comitato Ponte Subito, in collegamento da Milano il direttore di Libero Alessandro Sallusti e in collegamento da Roma il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano.