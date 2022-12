Ponte sullo Stretto, Schifani: “si parte con il piede giusto”

1 Dicembre 2022 15:00

“Il Ponte sullo Stretto è una tema che tocca tutta l’opinione pubblica. Abbiamo avuto già un primo incontro al ministero e ci è stato illustrato quello che sarebbe stato lo scenario che andremo a finanziare. Ovvero la riaccensione della società del Ponte sullo Stretto, posta in liquidazione in passato, prevista nella Finanziaria”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, durante la presentazione all’Ars delle linee programmatiche del suo governo.

“Credo che si parta con il piede giusto, perché si riesuma un contratto che già esisteva e che sara’ stato cancellato con un colpo di penna. Il ministro Salvini ha formato un tavolo tecnico tra Sicilia e Calabria. Siamo convinti che questa opera verrà realizzata e registro un grande impegno del governo su questo“. “Mi sento di ringraziare il governo nazionale e, in particolar modo, il premier Giorgia Meloni ma anche il ministro Matteo Salvini che, sia in campagna elettorale sia in questa fase, sta lavorando con efficace convinzione perché questa opera possa venire alla luce“, ha detto Schifani.