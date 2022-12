Ponte sullo Stretto, Schifani: “è dietro l’angolo, stiamo facendo di tutto per far partire i lavori”

21 Dicembre 2022 00:05

“Entro un anno contiamo di far partire i lavori per aggiornare il ponte sullo Stretto e i suoi costi, che in questi anni sono lievitati: è un’opera che può esser realizzata, è un progetto esecutivo. Ci sono tutti i presupposti, stavolta è dietro l’angolo“. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a Palermo, a margine della presentazione del nuovo treno ‘Blues’.

“La Regione Siciliana sta facendo la sua parte ed è al fianco del ministro Salvini e dell’intero governo di Giorgia Meloni – ha aggiunto -. C’è anche la volontà della Calabria. Lo sforzo del governo nazionale è quello di individuare risorse europee per evitare il project financing, cioè che l’opera venga realizzata anche con risorse private, cosa che comporterebbe un pedaggio maggiore a carico degli utenti. Un costo che preferirei non venisse addebitato al popolo siciliano e a tutti gli italiani“.