Ponte sullo Stretto: “entro due anni la posa della prima pietra”

21 Dicembre 2022 12:35

“Lavoriamo per la posa della prima pietra del Ponte dello Stretto entro due anni, le regioni Calabria e Sicilia sono d’accordo“. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, intervenuto in video conferenza al convegno che si sta svolgendo al porto di Palermo.

“I professionisti del ‘no’ avranno poco spazio. Chi dice ‘no’ al Ponte dice ‘no’ a tutto. Conto di terminare il mio mandato con i lavori in stato di avanzamento” ha aggiunto il ministro. “Se servirà una legge speciale o è sufficiente il codice degli appalti? Ci stiamo ragionando, c’è un dibattito in corso. C’è chi dice modello Genova, c’è che dice che sia sufficiente l’attuale normativa. A me interessa avere un progetto inattaccabile“, ha concluso.